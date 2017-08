MCL-medewerkers ook drager MRSA-bacterie

Naast de zes baby's hebben ook twee medewerkers van het MCL in Leeuwarden de MRSA-bacterie bij zich. Dat zegt woordvoerder Frits Mostert van het ziekenhuis. Het is niet duidelijk of het in alle gevallen om dezelfde bacterie gaat. Een op de honderd mensen is drager van de MRSA-bacterie. Bij ziekenhuispersoneel ligt dat percentage nog net even iets hoger.

De MCL-medewerkers die MRSA-bacterie bij zich dragen, mogen de komende tijd niet aan het werk op de kinderafdeling. Eerst moeten ze van de bacterie af zijn. De medewerkers zijn niet ziek. Ze merken niets van de bacterie, zegt Mostert.

De ouders van de MRSA-baby's zijn geschrokken. Sommigen zijn er erg emotioneel onder, zegt Mostert. De baby's zijn - evenals de medewerkers - niet ziek van de bacterie, maar ze liggen niet voor niets in het ziekenhuis, zegt Mostert.

De gehele kinderafdeling moet worden ontsmet. Daarom worden de kinderen die niet naar huis kunnen, naar een ander ziekenhuis overgebracht. De couveuse-afdeling begint langzamerhand leeg te lopen.