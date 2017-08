Auto schampt boom en raakt te water

Op de Westvierdeparten bij Vinkega is donderdagmiddag een auto in de sloot terecht gekomen, nadat de bestuurder een boom had geschampt. De bestuurder en een jongetje konden zelf de auto verlaten. Ze zijn gecontroleerd door medewerkers van de ambulance. Een duikteam van de brandweer werd in eerste instantie opgeroepen, omdat de hond niet uit de auto kon komen, maar uiteindelijk hoefden de duikers niet in actie te komen.

De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Volgens getuigen zou de auto slingerend over de weg hebben gereden.