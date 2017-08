Kroegbaas 'It Pypke' moet sleutels inleveren bij verhuurder

De uitbater van café 'It Pypke' in het centrum van Harlingen moet op korte termijn de sleutels van het café inleveren. Dat heeft de rechtbank bepaald in een zaak die verhuurder Grolsch tegen hem aangespand had. Volgens de verhuurder heeft de uitbater al meer dan een jaar de huur van het café niet betaald. Ook heeft de uitbater het controleren van de brandveiligheid in de afgelopen anderhalf jaar niet toegestaan.

In 2015 raakte it Pypke zwaar beschadigd na een brand. De verzekering weigert de inboedel te vergoeden, omdat er geen sprake was van een adequate controle op de brandveiligheid. Dat zou een van de redenen zijn waarom de uitbater de huur al meer dan een jaar niet wil betalen.

It Pypke moet nu van de rechter binnen vier weken na het officieel bekendmaken van het vonnis ontruimd worden. De verhuurder zou al een nieuwe uitbater voor het café hebben. De uitbater was niet beschikbaar voor commentaar. Het is niet duidelijk of het café de komende dagen nog geopend is.