VIDEO: Nog één keer in een rode Daf

Bijna 100 jaar is ze en haar grote wens was om nog één keer met een rode Daf langs plaatsen van vroeger te rijden. Want mevrouw Oreel uit Hallum had vroeger zelf zo'n Dafje. De zorginstelling waar ze woont had daarom een oproep geplaatst op Facebook. Dat leverde veel reacties op èn een Rode Daf. Donderdag kon haar wens in vervulling gaan. In een rode Daf reed mevrouw Oreel langs plaatsen waar ze vroeger gewoond had, onder andere Ried, Hallum en Ferwert.