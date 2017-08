Pluimveebedrijf Pietersma in Sondel wil uitbreiden

Het pluimveebedrijf van Freerk Pietersma van Sondel grijpt de open dag van boeren in zijn regio donderdag aan om uitleg te geven over de uitbreiding die het bedrijf wil realiseren. Pietersma heeft al jaren plannen voor een nieuwe stal, maar had de omwonenden tegen zich. In overleg met hen heeft hij een oplossing bedacht, die voor de meeste omwonenden ook acceptabel is, zelfs die op het naastliggende recreatiepark.

Pietersma wil tegelijkertijd met de uitbreiding maatregelen nemen tegen stank en fijnstof. Maar beheerder Ed Landman van recreatiepark Sondel heeft daar geen vertrouwen in en blijft bezwaar maken. En zodoende nodigde Pietersma iedereen nogmaals uit voor de open dag. Landman liet zich daar niet zien, want hij wil niet provoceren, zo zegt hij.