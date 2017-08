KwadrantGroep zeer verbaasd over hardere acties FNV

De KwadrantGroep is zeer verbaasd over de aankondiging van hardere acties door vakbond FNV. Volgens de KwadrantGroep zijn de acties voorbarig omdat er voor 16 augustus nog een afspraak tussen de zorginstelling en de vakbonden in de agenda staat. Dan wordt gesproken over maatregelen om de werkdruk te verminderen, de grootste klacht van de werknemers.

Volgens voorzitter Roelof Jonkers van de raad van bestuur hebben ze op 18 juli een goed gesprek gehad met de vakbonden en bepaalde medewerkers. Er wordt nu hard gewerkt om de afspraken die toen gemaakt zijn, vast te leggen. De aangekondigde acties vindt hij onbegrijpelijk.