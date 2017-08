200 uren werkstraf geëst tegen autokraker uit Drachten

Een autokraker (22) uit Drachten moet, als het aan de officier van justitie ligt, een werkstraf van 200 jaar en een voorwaardelijke gevangenisstraf van een half jaar krijgen. Daarnaast moet hij doorgaan met een behandeling in Assen, waar de man al een poos mee bezig is. De man maakte eind 2015 in een gestolen BMW het gebied rond nationaal park het Drents-Friese Wold onveilig. Hij brak twaalf auto's open in onder andere Elsloo, Nijeveen en Appelscha. Ook tankte de man minstens drie keer zonder te betalen.

Als reden zei de Drachtster dat hij graag in dure auto's rijdt. Dat hij niet in het bezit is van een rijbewijs kon hem daarbij niet tegenhouden. Ondanks valse kentekenplaten op de gestolen BMW, kon de politie hem in februari 2016 uiteindelijk aanhouden. Donderdag moest de autokraker voorkomen voor de rechter. Die doet op 17 augustus uitspraak.