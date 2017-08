Albert Heijn haalt 14 soorten eieren uit de supermarkt

Albert Heijn haalt bij alle supermarkten veertien soorten eieren uit de schappen vanwege de fipronilproblemen. Het gaat om een voorzorgmaatregel, het betekent beslist dat de eieren verkeerd zijn, zo zegt een woordvoerder van de supermarkt.

De eieren die weggehaald worden zijn de AH-Vrije-Uitloop-eieren. AH-bio-eieren, de zogenaamde 'blije kip'-eieren en kakelgoud 4-granen. Wat de kosten en het omzetverlies van de terugroepactie zijn kan Albert Heijn nog niet zeggen.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA waarschuwde consumenten eerder deze week over eieren met een aantal code's met een te hoog fipronilgehalte niet te eten.

De schade van de fipronil-affaire voor pluimveehouders loopt al in de miljoenen, volgens de voorzitter van pluimveehouders Hennie de Haan. Wie voor de schade opdraait is nog niet duidelijk. Volgens het ministerie van Economische Zaken valt geldverlegenheid als gevolg van besmetting met fipronil onder het bedrijfsrisico. Ook de verzekering zal waarschijnlijk niet uitbetalen, omdat de besmetting het gevolg is van frauduleus handelen. Of de schade kan worden verhaald op bestrijdingsbedrijf ChickFriend is onzeker.