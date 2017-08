PC wereldwijd bekeken

De finale van de PC tussen de parturen Triemstra en Attema werd over de hele wereld gevolgd. Dat blijkt uit de reacties op sociale media. Bij de livestream op de Facebookpagina van Omrop Fryslân kwamen reacties binnen uit heel Europa en Noord Amerika. Zo zei JeanLouis Duhoux "Bulgarije kijkt mee!" en zag Karl Heida "for the first time a match" in Utah (Amerika). Matisse de Boer kon de spannende finale volgen in Bishkek Kirgizië en Pieter Boersma zag in Johannesburg het partuur Triemstra winnen.

Ook de kaatspagina van Omropfryslân.nl heeft veel buitenlandse bezoekers getrokken. Onder andere Indonesië, Jamaica, Sri Lanka en Nieuw Zeeland kwamen in de statistieken voor.

Zondag begint het Skûtsjesilen, ook een sport die traditioneel veel Friezen-om-utens trekt. Het zeilen is te live te volgen op onder andere Facebook en You Tube.