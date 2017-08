FNP wil opheldering gemeente over biovergister

De gemeenteraadsredactie van de FNP in Achtkarspelen wil extra informatie van het college over de plannen voor de biovergister in Kootstertille. De partij is niet tevreden met de antwoorden die de wethouder eerder gaf in de raadsbijeenkomst van 15 juni.

De FNP eist dat de vragen snel worden beantwoord, dat is binnen zeven werkdagen. Volgens de fractie is die spoed nodig vanwege de onrust en de zorgen in Kootstertille en omgeving over de biovergister. De partij wil onder andere de meest recente milieu- en bouwvergunning voor het plan zien. Ook wil de FNP de bouwtekeningen hebben.