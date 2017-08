Auto- en bussenassemblage VDL draait goed

Auto- en bussenassemblage VDL denkt in 2017 een nog beter jaar te draaien dan in 2016. In dat jaar haalde het bedrijf een recordomzet van 149 miljoen euro. VDL, met onder andere een vestiging in Heerenveen, maakte donderdag de cijfers over de eerste helft van 2017 bekend. Daaruit doet blijken dat het bij de bouw van de bussen wat minder gaat. Vanwege investeringen in nieuwe types bussen is daarmee wat verlies gedraaid.

Die bussen worden onder andere in Heerenveen gemaakt. Maar bij de productie van auto's gaat het wel goed. Het bedrijf verwacht mede daardoor het jaar beter af te sluiten dan in 2016.