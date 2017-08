Capaciteit van het nieuwe Theehuis wordt veel groter

De herbouw van het Theehuis in Grou begint binnenkort. Donderdag is het ontwerp gepresenteerd aan de omwonenden. Het wordt een modern gebouw met veel glas en zink, maar de vertrouwde rieten bedekking komt terug. Het doel was om het nieuwe gebouw de uitstraling van het oude gebouw te geven. Nieuw is dat de bovenverdieping kan worden gebruikt voor een groot dakterras. Ook is er ruimte voor zalen. Alles blijft binnen de contouren van het oude gebouw waardoor de bouwprocedures niet veel tijd zullen kosten.

Het restaurant ging in februari door de brand verloren. Sinds april zijn uitbaters Timo Slump en Marieke Warmerdam actief vanuit een tijdelijk, drijvend restaurant. Eigenaar Syp Osinga investeert er boven het verzekeringsgeld extra geld in, zodat het zeker is dat het nieuwe Theehuis weer tientallen jaren vooruit kan. Al met al kan in vergelijking met het oude gebouw het dubbele aantal gasten worden geholpen. Doel is om op 1 januari 2018 te beginnen in het nieuwe gebouw.