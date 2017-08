Omrop TIP: Het Skûtsjekafee en de Skûtsjepool zijn geopend!

Het skûtsjesilen zal dit jaar voor het eerst ook voorbeschouwd worden op radio in het zogenaamde Skûtsjekafee. Hotel Oostergoo in Grou is de komende dagen het decor van het Skûtsjekafee. Presentatoren Gjalt de Jong en Geartsje de Vries kijken met oud-schippers, liefhebbers en de schippers van nu vooruit op het kampioenschap. De voorbeschouwing op de SKS is op donderdag 3 en vrijdag 4 augustus tussen 18:00 en 19:00 uur live op de radio. Publiek is hierbij welkom.

Over twee weken wordt het Skûtsjekafee geopend in Hindeloopen om vooruit te kijken naar de IFKS.

Skûtsjepool

Wordt het net als vorig jaar de Sneker Pan, wordt het een van de nieuwe schippers of toch een ander skûtsje dat wint? De echte skûtsjeliefhebbers doet mee aan de Skûtsjepool. In de weken van de SKS en de IFKS kan iedereen weer iedere dag de nummers 1, 2 en 3 van de wedstrijd voorzeggen. De pool kan vanaf nu worden ingevuld.

Het invullen van de Skûtsjepool kan via omropfryslan.nl/skutsjesilen, tot de 10-minutenrust valt. Na het startschot kan de voorspelling voor de volgende wedstrijd worden ingevuld. Iedere dag is er een prijs te winnen en voor de beste voorspeller ligt er een hoofdprijs klaar.

