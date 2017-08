De politie heeft woensdagavond bij Grou een weggelopen meisje aangetroffen op een boot. Het meisje was weggelopen uit een instelling. De politie heeft haar weer teruggebracht.

Het meisje was in gezelschap van een 18-jarige jongeman. Die is door de politie aangehouden vanwege het onttrekken van het meisje aan het ouderlijk gezag.