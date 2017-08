Couveuse-afdeling MCL loopt langzaamaan leeg

In ziekenhuis MCL in Leeuwarden begint de couveuse-afdeling MCL langzaamaan leeg te lopen. Dat zegt woordvoerder Frits Mosterd van het ziekenhuis. Donderdag werd bekend dat de MRSA-bacterie aangetroffen is bij een baby op de afdeling neonatologie. Na onderzoek blijkt dat er nog vijf kinderen drager zijn van de bacterie.

De hele afdeling moet ontsmet worden en daarom worden de kinderen naar een ander ziekenhuis gebracht, of ze kunnen - in de meeste gevallen - naar huis. Ook is er een tijdelijke opnamestop voor de kinderafdeling. Dat moet ervoor zorgen dat binnen een paar dagen de afdeling kan worden ontsmet. Het is nog niet duidelijk waar de bacterie precies vandaan komt. De kinderen die drager zijn van de MRSA-bacterie, zijn er volgens het ziekenhuis niet ziek van.