Ouders Sherida Spitse hebben de oranjeshirts al aan

Ze hebben de oranjeshirts al aan, de ouders van Sherida Spitse. Haar familie in Sneek is klaar voor de halve finale die de Oranje Leeuwinnen donderdag spelen op het EK voetbal voor vrouwen. In het stadion van FC Twente in Enschede treffen ze dan Engeland. Vader en moeder Spitse zijn hoopvol: ''Wij hopen op de finale!''

De ouders van Spitse zaten bij alle wedstrijden in de voorrondes al op de tribune en zagen daar dat hun dochter in die wedstrijden een belangrijke bijdrage leverde, onder andere door het benutten van strafschoppen. Moeder Spitse Facetimet geregeld met Sherida. Ook zijn er na de wedstrijden 'familiemomenten', waar vader en moeder Spitse naartoe gaan.