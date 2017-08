Blauwalgen: Negatief zwemadvies voor De Vleyen op Ameland

Met ingang van donderdag geldt voor recreatiegebied De Vleyen op Ameland een negatief zwemadvies. Volgens de provincie Fryslân is vanwege blauwalg in het water de kans groot op gezondheidsklachten na het zwemmen. Bij het meer wordt daarom met borden aangegeven dat er een negatief zwemadvies geldt.

Ook voor verscheidene zwemlocaties op de vaste wal geldt nog steeds een negatief zwemadvies. Dat is van toepassing op de zwemplaats van het zwem- en surfcentrum van Balk, voor De Lange Hoek bij Elahuizen, de Schipsloot te Joure en voor Rohel. De waarschuwing voor zwemplaats Ulesprong in het Tsjûkemar is weer ingetrokken.