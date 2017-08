Huurprijzen in vrije sector 9% omhoog

De huurprijzen in de vrije sector zijn in Fryslân het afgelopen kwartaal met meer dan negen procent omhoog gegaan. De doorsnee huurprijs van een vierkante meter ligt in Fryslân nu op 8 euro 93, terwijl dat een kwartaal eerder nog 8 euro 78 was. In het noorden ligt de huurprijs in Groningen het hoogste, de prijs ging daar het afgelopen kwartaal met bijna 17 procent omhoog.

De cijfers zijn verzameld door verhuurwebsite Pararius. Die heeft ook berekend dat de stijging van de huurprijzen in de Randstad voorbij is, de afgelopen maanden was deze op zijn hoogst.