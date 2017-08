Code geel op het wad. "Zet de boot en de tent goed vast!"

Het waddengebied moet rekening houden met zware windstoten. Weerman Jan Jonkman waarschuwt voor windkracht 5 tot 6 op het land en op het Ijsselmeer kracht 7 tot 8 met uitschieters naar 9. Het KNMI heeft voor de Waddeneilanden code geel afgegeven. De waarschuwing geldt voor donderdagmiddag en -avond.

De waarschuwing is vooral voor de watersport bedoeld. Maar niet alleen op het water moet je oppassen. "ook iedereen die op de camping staat kan last hebben van de krachtige wind." Het advies van Jonkman is dan ook om alles goed vast te zetten. Ook in de nacht en vrijdagochtend blijft de wind hard. Daarna wordt het wat rustiger. Vanwege de verwachte weersomstandigheden vaart de Waddentaxi vrijdag niet tussen Harlingen en Vlieland.