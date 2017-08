Bij een ongeval in Readtsjerk is vanochtend rond acht uur een autobestuurder gewond geraakt. Op de Tussendammen tussen Readtsjerk en Rinsumageast sloeg de automobilist door nog onbekende oorzaak over de kop.

Hij belandde uiteindelijk in de sloot. De traumahelikopter werd opgeroepen, maar die hoefde verder niet in actie te komen en werd afgezegd.