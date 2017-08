Schippersportret: Klaas Westerdijk

Over drie dagen begint het SKS skûtsjesilen. Dit jaar zitten er vier nieuwe schippers in de competitie. In de aanloop naar de eerste zeilwedstrijd op 5 augustus bij Grou, leggen wij de vier nieuwe skûtsjeschippers een paar vragen voor. Vandaag Klaas Westerdijk.

Hij is de jongste schipper die op dit moment in de SKS meevaart, Klaas Westerdijk. It skûtsjesylbloed komt bij hem niet bij zijn vader maar bij zijn moeder Tjitske Visser vandaan. Zij was eerder schipper op de Súdwesthoeke. Klaas zelf vaarde eerder mee als bemanningslid op de skûtsjes van Earnewâld, Woudsend en Heerenveen. Wij leggen hem vijf vragen voor:

Dit jaar is jouw eerste jaar als schipper, maar wat maakt jou een goede schipper?

“Zo'n eerste jaar als schipper is hartstikke spannend, alles is nieuw in die rol. Ik sta letterlijk en figuurlijk aan het roer van het skûtsje en alles dat daaromheen gebeurt. Ik wil een goede schipper zijn door grote risico's te mijden en veel plezier in het zeilen te hebben met onze ploeg. De resultaten komen dan wol.”

Wat is jouw verwachting van dit jaar en op welke plaats eindigen jullie?

“Ik ferwacht een heel spannend kampioenschap, alle skûtsjes zijn flink aan elkaar gewaagd en ik ben heel neiwusgierig op welk plak wij eindigen. Maar waar precies, ik heb geen idee. Ergens tussen de 1 en 14 is zeker, wij houden elke optie open.”

Wat was jouw eerste taak op het skûtsje?

“Mijn eerste taak op het skûtsje was ranjajongen op het skûtsje van Earnewâld bij Pieter Brouwer, ik was toen elf jaar. Ik moest ervoor zorgen dat de grootschoot netjes naar binnen en buiten ging. Daarnaast zorgde ervoor dat er drinken en ander spul voor de mannen klaarlag voor wanneer ze wat nodig hadden onder het zeilen.”

Hoe maak je van de bemanning een team?

“Door veel zeiluren te maken met een vast team. Dat was in ons geval hard nodig, want ons team telt elf nieuwe mensen. Er zijn maar drie mannen overgebleven van de vorige bemanning.”

Vul aan: wanneer wij kampioen worden dan...

“Is dat niet te beschrijven wat we dan meemaken!”

