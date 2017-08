VIDEO: Minnertsga huldigt PC-koning Hendrik Kootstra

PC-koning Hendrik Kootstra is woensdagavond gehuldigd in zijn woonplaats Minnertsga. Met zijn maten Bauke Triemstra en Alle Jan Anema werd hij eerder op de dag winnaar van de 164e PC. Honderden mensen kwamen samen in MFA De Doarpsfinne en ontvingen het winnende trio met een groot applaus. Daarna werd Kootstra gehuldigd. Burgemeester Gerrit Krol attendeerde het publiek er op dat Kootstra de laatste koning van de gemeente Het Bildt is. Het Bildt gaat straks verder als fusiegemeente De Waadhoeke.