De uitbraak van de MRSA-bacterie in ziekenhuis MCL in Leeuwarden heeft ook gevolgen voor andere ziekenhuizen. Het UMCG in Groningen heeft er veel last van. Dat meldt RTV Noord. Door de uitbraak van het virus in Leeuwarden kan het Groninger ziekenhuis geen patiënten meer overplaatsen. De druk op de kinderafdeling neemt daardoor flink toe.

In het MCL in Leeuwarden zijn zes baby's besmet met de MRSA-bacterie. De kinderen zijn in quarantaine geplaatst.