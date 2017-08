Hendrik Kootstra uit Minnertsga is woensdagavond op het Sjûkelân uitgeroepen tot Koning van de 164ste PC. In Franeker won hij met zijn teamgenoten Bauke Triemstra en Alle Jan Anema met 5-5 en 6-6 de belangrijkste kaatspartij van het jaar. In de finale werd afgerekend met het partuur van Jelle Attema, Jacob Klaas Haitsma en Hillebrand Visser.

