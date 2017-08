Triemstra, Anema en Kootstra winnen de 164ste PC

Het partuur van Bauke Triemstra, Alle Jan Anema en Hendrik Kootstra is de winnaar geworden van de 164ste PC in Franeker. Op het Sjûkelân won het partuur van Triemstra met 5-5 en 6-6 van het partuur van Jelle Attema, Jacob Klaas Haitsma en Hillebrand Visser. Het partuur van Attema kaam in de beginfase nog wel op in 2-0 voorsprong, maar daarna kwamen de beide parturen op 5-5 gelijk. Hierna konden Triemstra en zijn maken de PC-winst pakken.

Triemstra, Anema en Kootstra wonnen in de halve finale van Hendrik Tolsma, Allard Hoekstra en Sjoerd de Jong, met 5-5 en 6-4. Jelle Attema, Jacob Klaas Haitsma en Hillebrand Visser waren in een spannende halve finale al te sterk voor Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra: 5-5 en 6-6.

Bauke Triemstra was na afloop door het dolle heen. "Ik zei al: we pakken 'm! Dat kan niet anders. Ik zei het echt. En dan krijg ik 'm zelf. Dit is geweldig!" Ook zijn maat Hendrik Kootstra kon zijn blijdschap niet op. "We hadden in Bolsward al eens tegen dit partuur gespeeld en toen wonnen we net. Maar ik had niet gedacht dat ze dit keer zo lang stand zouden houden. Dit is fantastisch."

Het was de laatste PC voor Alle Jan Anema, die afscheid neemt. "Het was gewoon even wachten tot de laatste keer", lachtte hij. "Dit was een waardige finale. We moesten echt vol aan de bak. Dit is waar je van droomt. Dat het lukt in mijn laatste keer is echt geweldig."

Teleurstelling was er bij het partuur van Attema. Jelle Attema: "Dichterbij kun je niet komen in de finale. Dat was wel fantastisch geweest, maar we kwamen net een puntje te kort. We moeten vrede hebben met de tweede prijs. Van tevoren teken je er voor, maar dit is wel even flink balen."

Ook Jacob Klaas Haitsma baalde als een stekker. "Ik raakte die laatste bal net onder de nap en hij valt zo bij Bauke in de handen. Als je zo dichtbij bent, dan is dat zuur. Tweede prijzen tellen niet."

Hillebrand Visser: “Ik had vanochtend niet gedacht dat ik een tweede prijs zou winnen, maar nu overheerst vooral de teleurstelling. Dit doet echt even zeer. Dit is gewoon klote, maar het is niet anders."

