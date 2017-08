Antonius ziekenhuis gebruikt geen rauwe eieren meer

Het Antonius ziekenhuis in Sneek verwerkt vooralsnog geen rauwe eieren meer in de maaltijd voor de patiënten. Het ziekenhuis neemt deze maatregel om mogelijke besmetting met het luizenbestrijdingsmiddel Fipronil te voorkomen. Uit onderzoek van de NVWA blijkt dat er eieren in de omloop zijn waar die stof in voorkomt. Het ziekenhuis gebruikt wel halffabricaten van eieren, zoals eierpoeder, omdat die gecontroleerd zijn.

Bij maaltijdservice Van Smaak in Drachten hoeven geen maatregelen genomen te worden. Het bedrijf gebruikt nooit rauwe eieren. Van Smaak levert onder andere kant en klare maaltijden aan particulieren, maar ook aan zorginstellingen.