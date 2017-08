Winkelcentrum Leeuwarden korte tijd ontruimd

Winkelcentrum it Saailân aan het Wilhelminaplein in Leeuwarden is woensdagmiddag ontruimd. De brandweer werd gealarmeerd door een automatische noodmelding. In het protocol staat dat iedereen het pand dan moet verlaten. Na tien minuten werd duidelijk dat het loos alarm was.

Een woordvoerder van de brandweer zegt dat er mogelijk rook was blijven hangen in het brandmeldsysteem, na de kleine brand in The Sting van afgelopen maandag. Het bedrijf dat de brandmeldinstallatie in het winkelcentrum heeft aangelegd zal de melders controleren.