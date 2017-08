De vrachtwagen die dinsdag in Harlingen werd gestolen bij Visser ATR, en waarvoor bij de PC in Franeker extra veiligheidsmaatregelen werden genomen, is weer gevonden. De vrachtwagen werd woensdagmiddag aangetroffen in Oss. Dat meldt de politie.

Burgemeester Eduard van Zuilen van Franekeradeel had eerder woensdag betonblokken, shovels en kranen laten plaatsen rondom het Sjûkelân. De burgemeester deed dat om een mogelijke aanslag op de PC te voorkomen.