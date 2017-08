Actievoerders blij met nieuw plan Westhavendam Lemmer

Initiatiefnemer Wietze de Haan is blij dat de gemeente De Fryske Marren toch luistert naar een groot deel van de inwoners van Lemmer om het gebouw aan de Westhavendam te behouden. Over de manier waarop de plannen nu tot stand komen, is De Haan echter minder tevreden. In een zogenoemde klankbordgroep was geen plaats voor de actievoerders. Zelf gaf De Haan aan dat hij hier niet in wilde, maar er waren wel twee deskundigen beschikbaar.

De Haan is er daarom ook niet gerust op dat er wat wordt gedaan met de andere eis van de actievoerders; namelijk dat het gebouw een gemeentelijk monument wordt.

De gemeente De Fryske Marren presenteert in september plannen voor de Westhaven in Lemmer. Aan het einde van de dam staat een klein gebouwtje, beter bekend als 'It eintsje fan 'e daam'. De gemeente kondigde eerder dit jaar aan dat het gebouwtje gesloopt zou worden, maar vanuit Lemmer ontstond protest tegen de sloopplannen.