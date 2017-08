Marriët Hoekstra prolongeert haar titel in Buitenpost

Springruiter Marriët Hoekstra uit Mildam heeft woensdag de Grote Prijs van het Concours Hippique in Buitenpost gewonnen. Daarmee prolongeert ze haar titel. Met haar paard Luimstra's Excel was ze zeshondertste sneller dan Nick van der Broek uit Boyl.

Marriët rijdt nog maar net op Luimstra's Excel en is erg blij met haar prijs. "Mijn paard gaf alles. Ik heb alleen maar gas gegeven. Dit is genieten. Er is niets mooier dan hier in Buitenpost over de finish te komen en dat iedereen dan gek is. Machtig". Luimstra's Excel is met zijn acht jaar nog relatief jong. "Ik leer hem nog maar net kennen", zegt Hoekstra.