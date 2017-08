Halve finalisten PC bekend: deze parturen zijn overgebleven

Woensdagochtend begonen zestien parturen aan de 164ste editie van de PC in Franeker. Na de eerste en de tweede omloop zijn er inmiddels nog maar vier parturen over op het Sjûkelân. Zij zullen zich opmaken voor een ultieme strijd om een finaleplaats op de PC. Deze vier parturen zijn nog in de race:

Halve finalisten

Bauke Triemstra, Alle Jan Anema en Hendrik Kootstra plaatsten zich voor de halve finale door een 5-2 en 6-2 overwinning op het partuur van Johan Diertens, Hyltje Bosma en Steven de Bruin. In de eerste omloop werd afgerekend met het partuur van Elgar Boersma: uitslag 5-0 en 6-0.

De tegenstanders van het partuur van Triemstra in de halve finale zijn Hendrik Tolsma, Allard Hoekstra en Sjoerd de Jong. Zij wonnen in de tweede omloop van Peter van Zuiden, Kees van der Schoot en Evert Pieter Tolsma, met 5-2 en 6-4. Eerder pakten ze in de eerste wedstrijd al Enno Kingma, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar: toen was het 5-1 en 6-4.

Ze zijn dit jaar de favorieten voor de winst: Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra. Met een 5-1 en 6-2 overwinning bereikte het drietal de halve finale. In de eerste omloop werd het nog erg spannend tegen het partuur van Van Zwieten, het werd 5-5 en 6-4.

Het laatste partuur in de halve finale is het drietal Jelle Attema, Jacob Klaas Haitsma en Hillebrand Visser. Zij bereikten de halve finale door met 5-2 en 6-2 te winnen van het partuur van Auke Boomsma. In de eerste omloop werd het partuur van Wierd Baarda, Marco de Groot en Douwe Anema met 5-2 en 6-0 verslagen.

