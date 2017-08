Extra veiligheidsmaatregelen PC om gestolen vrachtwagen

Bij het Sjûkelân in Franeker zijn er in de loop van de dag betonblokken en shovels geplaats om een mogelijke aanslag met een vrachtwagen op de PC te voorkomen. Aanleiding is de gestolen vrachtwagen bij Visser Afvalrecycling in Harlingen dinsdag. Burgemeester Eduard van Zuilen van Franekeradeel neemt daarom geen enkel risico. "Toen we dat hoorden, hebben we besloten om ervoor te zorgen dat er geen vrachtwagen meer door kan", zo zegt de burgemeester. "Er is geen enkele dreiging of signaal dat dit het geval zou zijn, maar we nemen geen risico."

Het gaat om een rood-gele Scania met kentekennummer BZ-SR-59. Wie de vrachtwagen ziet rijden, moet de politie waarschuwen. Afgelopen jaar zijn er in Europa diverse aanslagen geweest met gestolen vrachtwagens.