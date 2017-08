Een deel van verzorgingshuis De Waadwente in Dokkum is woensdagmiddag ontruimd, omdat er brand was ontstaan in een vuilnisbak in de rookruimte. De brand sloeg daarna over naar een ander deel van de rookruimte. Daarbij ontstond veel rookontwikkeling.

De brandweer werd in eerste instantie gealarmeerd door een rookmelder. Toen bleek dat er echt brand was, werd er verder opgeschaald. Uit voorzorg werd er een ambulance opgeroepen, maar er raakte niemand gewond.