Scheepswerf Bijlsma bouwt schepen voor Rijkswaterstaat

Scheepswerf Bijlsma in Wartena heeft van Rijkswaterstaat opdracht gekregen om drie nieuwe schepen te bouwen. Het gaat om schepen die voor meerdere activiteiten ingezet worden op de binnenwateren, maar ook op de Waddenzee en Noordzee. Ze varen daarbij op accu's, die deels opgeladen worden met zonnepanelen op de schepen. Omdat de motor onder het schip draaibaar is, kan het twee kanten opvaren. Bijlsma heeft de schepen zelf ontwikkeld. De werf kreeg de opdracht na een internationale aanbestedingsprocedure. Het was de kleinste werf die daar aan meedeed.