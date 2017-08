Studenten bedrijfskunde krijgen werkstraf voor oplichting

Twee studenen bedrijfskunde van NHL Hogeschool in Leeuwarden zijn door de politierechter veroordeeld tot werkstraffen van 40 uur. De twee studenten uit Holwerd en Burgum hebben in september vorig jaar een exclusief Breitling horloge voor 2600 euro te koop aangeboden op Marktplaats. Het horloge werd wel verkocht, maar nooit afgeleverd. De studenten hadden ook helemaal geen Breitling horloge in bezit. D

e student uit Holwerd verklaarde dat hij zowel privé als op school in een negatieve spiraal zat. De andere student was zelf een paar keer opgelicht en kwam nu in de verleiding. De beide studenten kunnen door het voorval behoorlijk in de problemen komen. Door hun veroordeling zullen ze niet gemakkelijk een verklaring van goed gedrag krijgen, terwijl dat voor studenten bedrijfskunde wel belangrijk is.