Werkzaamheden Tjerk Hiddessluizen uitgesteld tot oktober

De werkzaamheden aan de Tjerk Hiddessluizen in Harlingen beginnen later dan gepland. Doel was dat er vanaf september aan de kleine kolk gewerkt zou worden, maar dat wordt uitgesteld tot half oktober. Het uitstellen is noodzakelijk omdat de aannemer en de provincie meer tijd nodig hebben om het werk voor te bereiden.

In de kolk moet het mechanisme vervangen worden waar de sluisdeuren mee open en dicht gaan. Het werk begint op 16 oktober en duurt tot 18 november. In die periode kunnen schepen via de grote kolk varen. Die wordt later dit jaar ook nog onder handen genomen. Schepen moeten dan omvaren via het Prinses Margrietkanaal.