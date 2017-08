Campagne 'Friesland Style' zet Fryslân als eigenzinnig neer

Merk Fryslân, het bureau dat onze provincie toeristisch gezien moet verkopen, is woensdag met een nieuwe campagne begonnen: Friesland Style. De campagne benadrukt dat Fryslân in alles net even anders is: gemoedelijker, eigenzinniger, misschien wat langzamer, maar ook wat vrijer. Met grote foto's worden potentiële Fryslân-gangers daarop gewezen. Dat wordt bijvoorbeeld gedaan op Schiphol, een bushokje in het westen, maar ook op Friese evenementen. Carla Boonstra van Merk Fryslân: "Wij hebben met diverse partijen besproken waarin wij als provincie nu het sterkst zijn voor de toerist van buiten Fryslân. Daar zijn deze zaken uit naar voren gekomen. Met sterke beelden willen wij de provincie op aantrekkelijke wijze presenteren. Bijvoorbeeld met jongeren met wapperend haar op een zeilboot om de Friese wateren te promoten.'' Hoeveel extra toeristen de campagne moet opleveren, is nog niet geschat. ''Het is in eerste instantie een imagocampagne om Merk Fryslân eens op een andere manier te presenteren.''