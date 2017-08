Feddema snel weer actief in gemeenteraad na vrijspraak

Wyb Feddema gaat snel weer aan de slag in de Leeuwarder gemeentepolitiek. Dat zei hij woensdag in het radioprogramma No yn Fryslân. Het Openbaar Ministerie besloot dinsdag om niet in hoger beroep te gaan tegen de vrijspraak van Feddema in de zaak van de brand aan de Kelders. Bij die brand op 19 oktober 2013 kwam een student om het leven in een appartement dat hij van Feddema huurde. Feddema moest een aantal weken geleden voorkomen op verdenking van dood door schuld. Hij werd door de Leeuwarder rechtbank vrijgesproken. Vanwege deze rechtzaak besloot raadslid Feddema om zijn activiteiten in de gemeeneraad eerst te staken. Nu de vrijspraak is uitgesproken, hoopt Feddema snel weer in de gemeenteraad van Gemeentebelangen actief te zijn.