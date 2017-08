Woensdag staat in Franeker de 164ste editie van de PC op het programma. Een van de trouwste bezoekers van dit kaatsevenement is met recht Riemer van Zon. Wij was aanwezig bij meer dan de helft van alle edities van de PC: in totaal heeft hij nu 86 keer een bezoek gebracht aan de kaatspartij. En zoals Riemer zelf zegt: ''Ik vind het nog altijd geweldig om hier te zijn''.