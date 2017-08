Kinderafdeling MCL ontruimd vanwege MRSA-bacterie

Ziekenhuis MCL in Leeuwarden moet de afdeling neonateologie en kindergeneeskunde ontruimen. De afdeling is getroffen door de MRSA-bacterie. Zes kinderen hebben de bacterie en liggenin isolatie. Om de afdeling te kunnen ontsmetten, moeten alle kinderen nu de afdeling verlaten. In overleg met de ouders en andere ziekenhuizen wordt een oplossing gezocht voor alle jonge patiënten. In een aantal gevallen betekent dat dat kinderen moeten worden overgeplaatst naar een ander ziekenhuis. Ook neemt het MCL extra hygiënemaatregels. Bevallingen kunnen wel in het ziekenhuis plaatsvinden, behalve als er een couveuse bij nodig zou moeten zijn. Het ziekenhuis hoopt na het weekend van de besmetting af te zijn. Waar de besmetting vandaan komt wordt onderzocht.