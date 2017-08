Koning Wassenaar eruit: ''Het was het vandaag gewoon niet''

De eerste verrassing van de 164ste editie van de PC in Franeker is een feit. Het is voorbij voor de Koning van vorig jaar: Hans Wassenaar. Won hij in 2016 nog de PC met teamgenoten Jan Dirk de Groot en Renze Pieter Hiemstra, woensdag verloor hij in de eerste wedstrijd van het partuur van Hendrik Tolsma, Allard Hoekstra en Sjoerd de Jong. Het werd 5-1 en 6-4 voor de tegenstanders op het Sjûkelân.

''Het was het gewoon niet'', zei een nuchtere Hans Wassenaar na afloop tegen verslaggever Geert van Tuinen. ''Wij hebben ver onder ons niveau gespeeld. Alles viel gewoon hun kant op. Wij liepen achter de feiten aan, maar ik heb mij er al wat bij neergelegd. Het was het gewoon niet vandaag.''