Mogelijk verwerking van 200.000 Friese besmette eieren

Zo'n 200.000 eieren van het Friese pluimveebedrijf dat het verboden anti-luizenmiddel Fipronil heeft gebruikt, mogen niet worden verkocht aan consumenten. De concentratie van Fipronil is net te hoog. Er wordt onderzocht of de eieren nog gebruikt kunnen worden in andere producten. De concentratie van het verboden middel wordt dan dusdanig verdund dat het geen kwaad meer kan. Dat zegt Rolf Stuiver van eiverwerker Frisian Egg in Drachten. Het is nog niet duidelijk wat er met de kippen van het bedrijf gaat gebeuren. Ook tien tot twintig andere pluimveebedrijven staan 'op slot'.