Recordaantal deelnemers bij Concours Hippique in Buitenpost

Er doen woensdag een recordaantal deelnemers mee aan de 64ste editie van het Concours Hippique in Buitenpost. Op het Mejontsmaveld worden ongeveer 100 deelnemers verwacht met zo'n 300 paarden. Mensen uit heel Nederland zijn op een wachtlijst gezet. Het Concours Hippique heeft vier Nederlandse kampioenschappen, onder andere ook het kampioenschap voor het vierspan Friese ras. Dat is extra spannend na het ongeluk met het klavertje drie Fries ras in Norg een week geleden. Voorzitter Thijmen Dolfijn van de paardensportcommissie Buitenpost zegt dat er echter geen extra maatregelen zijn genomen, omdat het concours wat ruimte betreft al royaal is opgezet. Ook hebben de paarden al rondgelopen in Buitenpost. Dolfijn verwacht dan ook dat de dieren daardoor al wat kalmer zullen zijn.