Lemmer wil 'It eintsje fan 'e daam' in oude staat herstellen

De gemeente De Fryske Marren presenteert in september plannen voor de Westhavendam in Lemmer. Aan het eind van de dam staat een klein gebouwtje. In de volksmond ook wel bekend als 'It eintsje fan 'e daam'. De gemeente kondigde eerder aan dat te willen aanpakken, maar vanuit Lemmer kwam de wens het gebouwtje te behouden en in oude staat te herstellen. De gemeente heeft daar in overleg met inwoners nu een plan voor gemaakt dat dus in september gepresenteerd wordt. Er worden dan ook bijeenkomsten georganiseerd.