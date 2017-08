VIDEO: Hans Wassenaar krijgt Klavertje Vier bij opening PC

Voor het eerst in dertien jaar is er op de PC weer een Klavertje Vier uitgereikt. Hans Wassenaar uit Tzummarum kreeg de prijs woensdagochtend bij de opening van de 164e PC in de Koornbeurs in Franeker. Het Klavertje Vier wordt uitgereikt aan een kaatser die de Freulepartij, de Jong Nederlandpartij, de Bondspartij en de PC heeft gewonnen. Wassenaar werd vorig jaar uitgeroepen tot koning van de PC. Hij won op het Tsjûkelân met zijn partuurmaten Jan-Dirk de Groot en Renze Pieter Hiemstra.

Bij de opening werd ook uitgebreid aandacht besteed aan het partuur van Hotze Schuil dat 50 jaar geleden de PC won. Het was de laatste keer dat Schuilo in zijn carrière de PC won. Zijn partuurmaten Klaas van Wieren en Johan Halbesma waren bij de opening aanwezig. Ze kregen een zilveren lepel en een bord.