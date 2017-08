Eerste openingstoespraak van Ids Hellinga live te volgen

Het is een dag vol tradities: De PC in Franeker. Op de fijfde woensdag na 30 juni is het zover. De oudste sportklassieker van Nederland begint om half tien op het Sjûkelân in Franeker. Voor kaatsers het hoogtepunt van het jaar. Om acht uur wordt de dag traditioneel geopend met een toespraak van de voorzitter.

De toespraak is rechtstreeks te volgen op Omrop Fryslân TV. Het is de eerste openingstoespraak van Ids Hellinga. Hij volgde Johannes Westra vorig jaar op als voorzitter van de PC.

Het is dit jaar de 164e PC. De eerste keer was in 1854. Sinds die tijd gebeurde het vier keer dat de wedstrijd niet kon doorgaan. In 1859 (door slecht weer en een pokken-epidemie), in 1866 (door een golera-epidemie) en in 1943 en 1944 (door de Duitse bezetting).

De eerste jaren was de wedstrijd op het terrein net buiten de Oosterpoort van Franeker. Sinds 1856 wordt er gekaatst op het Sjûkelân.

Omrop Fryslân doet de hele dag door verslag van de PC met een liveblog en uitslagen van alle partijen op internet en de omrop-app, flitsen op radio en livebeeden van het Sjûkelân vanaf 9.30 uur op televisie. Alle uitslagen zijn ook te vinden op teletekst (pagina 570).