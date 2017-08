"PC-winnaar in crisistijd verkocht koningschap"

Oud-PC-winnaar Taede Zijlstra deed wel eens een koningschap over aan een maat, als hij er geld voor kreeg. In de crisisjaren 'verkocht' hij ook wel eens aan een partij. Dat zegt Theo Kuipers van het Kaatsmuseum in Franeker, waar de komende vier weken een tentoonstelling is te zien over Zijlstra.

9 x PC gewonnen

Taede Zijlstra (1901-1946) won tussen 1920 en 1939 maar liefst negen keer de PC. Hij werd ook drie keer koning van de PC. Verder was hij de allereerste kaatser die in 1923 - hij was toen 22 jaar - het klavertje vier bemachtigde door het winnen van de Freulepartij, de Jong Nederlandpartij, de Bondspartij en de PC. Het kaatsmuseum in Franeker heeft de originele medaillekast van Zijlstra gekregen uit een legaat en is daar enorm blij mee.

Knap

Door het 'verkopen' van de koningstitel werd Zijlstra verschillende keren op non-actief gezet door de KNKB, een keer zelfs voor een jaar. Kuipers van het Kaatsmuseum vindt het dan ook bijzonder knap dat hij in zijn kaatscarriere in totaal 672 punten bij elkaar heeft gekaatst. "Zonder schorsingen en het verkopen van partijen hadden dat er wel honderd meer kunnen zijn."

Crisistijd

Kuipers vindt dat 'de zonde' van kaatskampioen Zijlstra moet worden geplaatst in het perspectief van de moeilijke crisistijd. Het prijzengeld van een kaatspartij was toen al snel meer dan een weekloon. Ook het koningschap van een partij deed Zijlstra wel eens over aan een maat, als die er wat voor over had.

Onverslaanbaar partuur

As type kaatser vergelijkt Kuipers Taede Zijlstra wel eens met de niet minder legendarische Hotze Schuil uit Harlingen. Hij was een opslager die de bal kon plaatsen waar hij hem wilde hebben. Met zijn maten Klaas Kuiken en Ids Jousma vormde Zijlstra voor de oorlog jarenlang een bijna onverslaanbaar partuur.

Zilveren lepels

In het kaatsmuseum is de originele medaillekast aangevuld met verschillende foto's en andere trofeeën en prijzen van Zijlstra, zoals een zilveren tabaksdoos met de Oldehove erop, een zilveren horloge en verschillende zilveren lepels.