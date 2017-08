Wyb Feddema: "Opgelucht, maar niet blij"

"Ik ben opgelucht, maar niet blij." Dat is de reactie van Wyb Feddema op het besluit van het Openbaar Ministerie om niet in hoger beroep te gaan tegen de vrispraak van de brand aan de Kelders. Bij de brand op 19 oktober 2013 kwam student Idsart Otte om het leven in een appartement dat hij van Feddema huurde. Feddema moest een paar weken geleden op voorkoming van dood door schuld. Hij werd door de Leeuwarder rechtbank vrijgesproken.

Feddema laat weten dat hij nu vooral opgelucht is dat er uiteindelijk een einde komt aan de nasleep van de brand uit 2013. De rechtszaak was voor hem een moeilijke tijd, maar zo zegt hij er bij, 'dat staat niet in verhouding tot het veel grotere leed van de nabestaanden van Idsart Otte'.

Feddema hoopt nu stap voor stap zijn gewone leven weer te kunnen oppakken.