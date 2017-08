Wat gebeurt er met het water bij hevige regenval

De Stellingwerven en Opsterland worden begjin september getroffen door noodweer met heel veel regen. Gelukkig gaat het hier om 'virtueel noodweer'. In een computermodel staan de riolen vol water als de volgende bui zich aandient waar wel erg veel water uit valt. Waar dat water heen stroomt is wel duidelijk: naar de laagst gelegen gebieden van de gemeenten.

Stoepranden minder hoog

Maar wat er met het water gebeurt als het uit de riolen over straat stroomt is van belang om te weten. Want daarmee kan bijvoorbeeld besloten worden op sommige plekken de stoepranden lager te maken zodat het water gemakkelijker in de groenstroken naast de weg kan verdwijnen.

Klimaatveranderingen

Een en ander maakt deel uit van de zogenoemde 'stresstest' die in de hele provincie wordt uitgevoerd. Dat heeft weer alles te maken met de klimaatveranderingen die zorgen voor hevigere regenval.