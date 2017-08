18 maanden geëist voor verkopen drugs aan minderjarigen

Tegen en 27-jarige inwoner van De Westereen is dinsdag 18 maanden celstraf geëist. Volgens officier van justitie Thea Pitstra heeft een man anderhalf jaar lang harddrugs verkocht, ook aan minderjarigen.Daarbij ging het om speed en ghb.

Een 16-jarig meisje verklaarde dat zij zeker 36 keer drugs had gekocht bij de Westerener. Haar jongere zusje was ook klant bij hem. De verdachte ontkende dat hij drugs had verkocht. Hij was bovendien betrokken bij diefstal van koper en metaal, en hij heeft spullen gestolen bij de Mediamarkt in Drachten.

De man zit sinds februari vast. Hij zegt dat hij van zijn ghb-verslaving af wil. In augustus kan hij terecht in een afkickkliniek, maar dat vind de officier van justitie te vroeg. Zij eist drie jaar lang een drugsverbod onder toezicht van reclassering. Bovendien zou de man 4800 euro moet betalen, omdat hij dat verdiend heeft met zijn drugshandel. De rechtbank in Leeuwarden doet op 15 augustus uitspraak in de zaak.